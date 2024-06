Lavorare con Carlo Pedretti, convegno a San Miniato sull'esperto di Leonardo da Vinci

Venerdì 14 giugno 2024, alle ore 17:30 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Minato e l’Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, in collaborazione con Nuova Fondazione Carlo e Rossana Pedretti presentano l’incontro “LAVORARE CON CARLO PEDRETTI”.

Carlo Pedretti (Casalecchio di Reno, 6 Gennaio 1928 – Lamporecchio, 5 Gennaio 2018) è stato Professore Emerito di Storia dell’Arte Italiana presso l’Università della California a Los Angeles, dove era anche titolare della Cattedra di Studi su Leonardo. Dal 2013, assieme alla moglie Rossana (1928-2019), si era trasferito definitivamente in Italia nella Villa di Castel Vitoni a Lamporecchio, dove si conserva tutt’ora il suo patrimonio artistico, librario e archivistico.

Pedretti nel corso della sua vita è stato autore di oltre milleduecento scritti tra libri, saggi, recensioni, pamphlet, testi editi in riviste specializzate e articoli pubblicati in varie lingue, così come su quotidiani nazionali. In questa lunga serie rientrano anche le pubblicazioni fatte su l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci di cui Pedretti è stato membro. Il contributo del professor Pedretti per la conoscenza dei manoscritti e dei disegni di Leonardo è stato fondamentale.

Lo studio diretto degli originali gli ha permesso di rimettere a posto le carte di Leonardo in ordine cronologico. Il suo lavoro pionieristico e profetico è stato il catalogo del 1957 dei frammenti dei disegni di Leonardo alla Royal Library a Windsor provenienti dal Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Da qui l’edizione monumentale dei disegni di Leonardo a Windsor (1968-1969), seguita dall’edizione dei disegni di Leonardo e della sua cerchia a Firenze (1985), Torino (l990) e nelle collezioni americane (1993).

Numerosi sono stati i riconoscimenti ricevuti in Italia e all’estero, tra i quali la Medaglia d’oro alla Cultura da parte del Presidente della Repubblica Italiana nel 1972, e nello stesso anno la Congressional Citation, che è il massimo riconoscimento da parte del governo degli Stati Uniti d’America. Il giornalismo lo ha portato poi a collaborare anche con la televisione e il cinema, come autore, attore e consulente di produttori e registi. Amava ricordare la sua collaborazione con l’amico Piero Angela per la produzione di una serie di puntate dedicate a Leonardo della trasmissione Superquark. Membro onorario dell’Accademia degli Euteleti a San Miniato al Tedesco e dell’Accademia Raffaello di Urbino, recentemente era stato nominato membro onorario dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena.

Aprono la serata il Presidente della Fondazione CR San Miniato, Avv. Giovanni Urti, e il Presidente dell’Accademia degli Euteleti, Prof. Luca Macchi. Intervengono la Prof.ssa Sara Taglialagamba e la Prof.ssa Margherita Melani.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione