Santa Croce a destra: i candidati più votati alle ultime elezioni e il possibile Consiglio

Santa Croce sull'Arno avrà per la prima volta dal dopoguerra un'amministrazione di centrodestra. Roberto Giannoni ha vinto e ha ottenuto undici seggi, Mariangela Bucci invece ne avrà cinque. Ma chi sono i candidati al consiglio più votati delle due liste? La regina di preferenze è nella lista sconfitta e si tratta di Alessandra Ugolini; stavolta solo secondo Vincenzo Oliveri, che nell'ultima tornata elettorale era il recordman di voti, ma in questo caso entra in maggioranza.

Di seguito l'elenco dei più votati delle due liste in ordine decrescente. In grassetto i papabili a entrare in Consiglio comunale basandosi solo sui voti ottenuti, quindi ancora non è una composizione ufficiale ma ufficiosa.

Insieme con Giannoni sindaco - sindaco Roberto Giannoni

Vincenzo Oliveri detto Asma 274 voti

Annalisa Buti 222

Sonia Boldrini 179

Matteo Pieracci 150

Simona Pratesi 126

Simone Balsanti 120

Amedeo Della Maggiore 97

Maria Francesca Cavallini 96

Flavio Baldi 91

Antonio Castellani detto Tony 85

Carlo Renato Rusconi 75

Enrico Giuntoli 66

Cristina Molinaro 38

Gian Luca Battini 33

Stefano Camessa 24

Ilaria Mannini 15

Insieme per Santa Croce sull'Arno - capogruppo minoranza Mariangela Bucci

Alessandra Ugolini 282

Simone Coltelli 271

Ivetta Parentini 215

Angelo Scaduto 213

Evelina Masi 200

Giovanni Golfarini 200

Francesco Lupi 190

Antonella Ruglioni 138

Massimiliano Bertelli 133

Elena Pagni 123

Carlo Campinotti 105

Simonetta Carpina 94

Giorgio Trepiedi 87

Massimo Fornaciari 76

Stefania Cioffi 49

Angy Giannola 45