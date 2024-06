Bnkr44, festa medievale e molto altro per il Luglio Altopascese 2024

Ospiti di richiamo nazionale come la comica Giorgia Fumo e la band Bnkr44, uscente da Sanremo 2024, i Campionati italiani di Ciclismo giovanile su strada, la tradizionale cena sulla Francigena e lo spettacolo pirotecnico e, ancora, la festa medievale che celebra la tradizione della cittadina del Tau nel giorno del Patrono, che quest’anno riattiva anche l’usanza del calderone. E poi il cinema nelle frazioni, gli appuntamenti dei commercianti, la musica classica esaltata quest’anno anche dallo spettacolo scenografico della candlelight. Sono questi alcuni degli appuntamenti del “Luglio Altopascese 2024”, il ricco calendario di eventi, spettacoli, festival e occasioni di incontro che animerà Altopascio e le sue frazioni per oltre un mese, dalla fine di giugno ai primi di agosto, con 45 appuntamenti in programma.

Il cartellone, che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le tante realtà culturali, sportive, commerciali, ricreative e del terzo settore del territorio altopascese, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla sponsorizzazione di Aquapur Multiservizi, Toscana Energia, AutoSì, Gesam Gas e Luce e BCC-Banca Centro Toscana Umbria, è stato presentato questa mattina, mercoledì 12 giugno, dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dagli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna e dai referenti delle realtà coinvolte.

“Più di un mese di eventi, oltre 45 appuntamenti in programma, frutto della collaborazione e della sinergia tra enti e associazioni locali - dicono gli amministratori -. Anche quest’anno siamo riusciti a creare un ricco programma di appuntamenti per tutte le età, ospitando nella nostra cittadina eventi e personalità di rilievo nazionale, senza perdere contatto con il territorio, con la tradizione e con l’aggregazione che sorge dal basso. L’impostazione che stiamo dando ormai da anni al nostro Luglio altopascese si sta sempre più delineando: puntare sulla cultura per tutti, con un occhio di riguardo anche per i più giovani, proponendo un mix di eventi di qualità, dove possano riconoscersi famiglie, ragazzi, bambini e anziani. Il filo conduttore è chiaro: far vivere sempre di più la nostra cittadina, ormai punto di riferimento anche da fuori comune e provincia, per appuntamenti che ci distinguano in positivo: per esempio puntare su un target molto giovanile con i Bnkr44 oppure puntare su un pubblico più impegnato e attento con il festival della Stand Up Comedy - unico festival del genere in Toscana - o ancora sull’aggregazione e sul divertimento puro, sugli appassionati della musica colta o sulla vitalità delle frazioni, attraverso il cinema e il sostegno ad appuntamenti di festa e gioco che saranno organizzati sul territorio anche fuori dal capoluogo. Ogni giorno ad Altopascio c’è qualcosa da fare, un’occasione diversa per stare insieme, grazie all’impegno e alla capacità di lavorare insieme di di tutte le realtà che operano nella nostra cittadina, dimostrando ancora una volta la volontà di proporre iniziative ed eventi per la comunità.”

IL PROGRAMMA. Giovedì 20 giugno, alle 21 in Piazza Ricasoli, il calendario si apre con i Campionati europei di calcio: Italia - Spagna, a ingresso gratuito. Si proseguirà martedì 25 giugno, alle 21 in Piazza Ospitalieri e nella Sala Granai, con il Talk "Gioco da costruzione", un'attività laboratoriale gratuita rivolta a tutti. Giovedì 27 giugno, alle 21:30 in Piazza Ricasoli, prima data dello Stand Up Comedy Festival - Si fa per ridere! con Daniele Tinti. I biglietti sono disponibili in prevendita a 12 euro e a 15 euro la sera stessa. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su www.standupaltopascio.it. Domenica 30 giugno, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, andrà in scena la Rassegna teatrale estiva con “Sconcerto d’amore. Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo” (evento gratuito). Martedì 2 luglio, alle 18:30 nel centro storico, si terrà la Caccia al tesoro per ragazzi, un evento gratuito tra divertimento e avventura. Mercoledì 3 luglio, alle 20 nel centro storico, si terrà la 10° Staffetta Luglio Altopascese, per la quale è possibile iscriversi su cronorun.it. Giovedì 4 luglio, alle 21:30 in Piazza Ricasoli, continuerà lo Stand Up Comedy Festival - Si fa per ridere! con Giorgia Fumo. Anche in questo caso, i biglietti sono disponibili in prevendita a 12 euro e a 15 euro la sera stessa, acquistabili su www.standupaltopascio.it. Venerdì 5 luglio, alle 21:30, alla Riserva del Lago di Sibolla, si terrà La Notte degli allocchi, un evento gratuito immerso nella natura. Sempre venerdì 5, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, proseguirà il Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con il Concerto degli Allievi dell'Accademia Geminiani, un evento gratuito che mette in mostra i talenti emergenti. Sabato 6 luglio sarà una giornata ricca di eventi: alle 17 allo Spazio Giovani, si svolgerà il Talk giovani, un incontro gratuito dedicato alle nuove generazioni; alle 7:30 in Piazza San Martino a Lucca, partirà la Via Francigena da Lucca ad Altopascio, un'opportunità gratuita per esplorare e camminare lungo questo storico percorso; alle 19 nel centro storico, si terrà la sfilata di presentazione dei comitati regionali per i Campionati Italiani di Ciclismo giovanile su strada "Toscana Tricolore 2024", a ingresso gratuito; alle 21:30 in Piazza Ricasoli, andrà in scena “Utopia del buongusto. R come Recital”, di e con Katia Beni, a ingresso gratuito. Domenica 7 luglio, a Marginone, si terranno le gare dei Campionati Italiani di Ciclismo giovanile su strada "Toscana Tricolore 2024" con la prima partenza alle 9, la seconda alle 11:30 e la terza alle 15, l’evento è a ingresso gratuito. Sempre domenica 7, alle 21:30 in Piazza Ricasoli, si terrà un "Omaggio a Ivano Fossati", un tributo musicale gratuito. Martedì 9 luglio, alle 21:15 in Piazza Ospitalieri e sulla terrazza della Biblioteca Comunale “A. Carrara”, si terranno le "Letture in pigiama", un evento gratuito pensato per i più piccoli. Giovedì 11 luglio, alle 19 a Badia Pozzeveri, spazio alla 9ª Marcia Sagra Del Cacciucco, con iscrizioni sul posto. La serata continuerà alle 21:30 in Piazza Ricasoli con il terzo e ultimo appuntamento dello Stand Up Comedy Festival - Si fa per ridere! con Yoko Yamada e Tiberio Cosmin. I biglietti sono disponibili in prevendita a 12 euro e a 15 euro la sera stessa, acquistabili su www.standupaltopascio.it. Venerdì 12 luglio, alle 21 nel centro del paese, spazio alla musica e al ballo con "Nostalgia 90", a ingresso gratuito. Sabato 13 luglio, alle 16 in Piazza Vittorio Emanuele, si terrà la tradizionale Sfilata dei trattori. La serata continuerà alle 21:30 in Piazza Ricasoli con la Rassegna Teatrale Estiva che presenterà “Pierpaolo Spollon - Quel che provo dir non so”, uno spettacolo al costo di 10 euro. Per informazioni: 0503.216280. Domenica 14 luglio, dalle 18 a Spianate, nel centro del paese, si terrà la “Festa Luglio con Noi”, un evento gratuito all'insegna del divertimento. Martedì 16 luglio, alle 21:15 nella Mediateca ad Altopascio, verrà proiettato il docufilm "Lupo UNO", l’ingresso è gratuito. Venerdì 19, alle 20 nel centro del paese, si svolgerà la terza edizione della Notte Blu: Mama Mia, ingresso gratuito. Sabato 20 luglio, alle 19 in Piazza Ospitalieri, si terrà l’Estemporanea di pittura. La serata continuerà alle 22 in Piazza Ricasoli con il WOM Fest OFF e i BNKR44, la band uscente da Sanremo 2024. I biglietti, al costo di 20 euro, sono disponibili su www.ticketone.it. Domenica 21, alle 21:30 in Piazza Ricasoli, tornerà il Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con il Rewind Official Tour 2024 delle ragazze di "Non è la Rai”. Lunedì 22 luglio, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, proseguirà il Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con l'Orchestra dell'Accademia Geminiani, a ingresso gratuito. Martedì 23, alle 21 sulla terrazza della Biblioteca Comunale “A. Carrara”, si terrà la conferenza "Bambini e Adolescenti digitali" con prof. Lavenia, un evento gratuito dedicato alla sensibilizzazione sui temi digitali. Mercoledì 24 luglio, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, si terrà il Concerto per S. Jacopo e la consegna del Tau d'oro. Giovedì 25, alle 18, si svolgerà la tradizionale Solennità di San Jacopo Maggiore con la processione. Sempre giovedì 25, alle 18 nel centro del paese di Altopascio, si terrà la tradizionale Festa Medievale: "Torna il calderone!" con rievocazione storica, banchetti e calderone in piazza. Venerdì 26 luglio, alle 17:30 nel centro del paese, si terrà la Contesa dei briganti, giochi tra squadre provenienti dalle varie frazioni del Comune e dal capoluogo. Sabato 27, alle 20 in via Cavour, si terrà "A tavola sulla Francigena - Cena sotto le stelle" con tombola e spettacolo pirotecnico. Domenica 28, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, proseguirà il Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con l'Orchestra giovanile Anbima, una serata gratuita che valorizza i giovani talenti musicali. Martedì 30, alle 21:30 sempre in Piazza Ospitalieri, ancora Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con la Francigena Chamber Orchestra, a ingresso gratuito. Mercoledì 31, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, il Francigena International Arts Festival - XIII Edizione presenterà il concerto "Giacomo Puccini Candlelight" con Francesca Maionchi, anche questo a ingresso gratuito. Venerdì 2 agosto, alle 21:30 in Piazza Ospitalieri, si terrà un altro appuntamento del Francigena International Arts Festival - XIII Edizione con il concerto del Francigena Ensemble, uno spettacolo gratuito che chiuderà in bellezza il festival. Inoltre, per tutto il mese di luglio, in piazza Aldo Moro, torneranno le giostre con un luna park aperto a tutti.

CINEMA ITINERANTE NELLE FRAZIONI. Torna anche il cinema itinerante nelle frazioni di Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri che offrirà una serie di serate di proiezioni di film gratuite, organizzate insieme ai comitati paesani. Dettagli e programmi saranno disponibili su ioscelgoaltopascio.it e sui social del Comune di Altopascio.

LE MOSTRE. Spazio anche all’arte, in Sala Peregrinatio, divenuta ormai un punto di riferimento per l’espressione artistica. Dal 28 giugno al 28 ottobre, nella Sala Peregrinatio, sarà possibile visitare la mostra "Pittoresse - Sette secoli di arte attraverso lo sguardo di grandi artiste da tutto il mondo". Dal 12 luglio al 28 luglio, in piazza Ospitalieri, sarà allestita la Mostra dei Pittori Altopascesi, un'esposizione che celebra il talento artistico locale.

LUNA PARK. Immancabile ormai, torna anche quest’anno il Luna park nel piazzale Aldo Moro, che resterà ad Altopascio per tutto il mese di luglio.

Il cartellone nasce dalla collaborazione tra il Comune di Altopascio, CCN Altopascio, Radio Star, Cooperativa Sociale La Luce, Cinemoving, Pro Loco Spianate/CCn Spianate, Musicastrada, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Asd Podistica Altopascese Tau, Accademia Della Musica “F.Geminiani”, Sentieri di felicità, US Marginone Toscogas, Teatro Guascone, Associazione Sempre Insieme, Circolo Fo.Ri.Ma., Comitato Paesano Badia Pozzeveri, Comitato Trattori D’Epoca, Associazione Wom, Fratres Altopascio, Corpo Musicale Zei, Misericordia Altopascio.

Ulteriori info su: www.ioscelgoaltopascio.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa