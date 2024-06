Ceccarelli (Pd): "La scomparsa di Massimiliano Pescini. Una vita dedicata alla politica con la 'P' maiuscola"

“Oggi il Consiglio regionale ha ricordato Massimiliano Pescini. La sua scomparsa è una ferita aperta per tutti noi e mi ha fatto piacere ascoltare le molte belle parole a lui rivolte, anche dai capigruppo di minoranza. La sua è stata una vita troppo breve, interrotta bruscamente da una malattia manifestatasi brutalmente proprio mentre stava esercitando a pieno la sua funzione, seduto qui accanto a me, come accadeva ormai da oltre 3 anni. Una vita che ha attraversato con la leggerezza di una persona gentile e di profondi valori umani quale sicuramente è stato. Ma questa leggerezza e questa umanità non gli hanno impedito di portare avanti con passione e competenza il proprio percorso politico e di amministratore.

Un percorso lineare, quasi interamente dedicato alla comunità, dedicandosi all’impegno politico con la “P” maiuscola. L’amore e il profondo rispetto che gli sono stati testimoniati dai suoi concittadini, dai compagni e dagli amici incontrati nel suo percorso di politico e di amministratore, ma anche da chi gli è stato in politica avversario, rappresentano la migliore testimonianza della bontà del lavoro fatto negli anni e del cammino compiuto.

Un percorso che, con pieno merito, lo aveva portano ad una costante crescita personale e di consenso, che lui sapeva utilizzare nel giusto modo, ovvero per combattere le battaglie che riteneva giuste per se stesso, ma soprattutto per la comunità.

Presto avremo tempo di pensare a fare qualcosa che tutti sentiamo di voler fare, per far si che il suo ricordo resti forte in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Per ora voglio solo rinnovare tutto il nostro dolore e tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia, con la certezza che Massimiliano sarà sempre insieme a noi”.

Con queste parole, questa mattina, il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli, facendosi interprete dei sentimenti del Gruppo, ha ricordato il compianto Massimiliano Pescini, nella commemorazione avvenuta in Consiglio.