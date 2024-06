Chiuse le Poste a Gambassi Terme per lavori giugno e luglio

Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Gambassi Terme, sito in via Giacomo Matteotti, 9 resterà chiuso al pubblico dal 13/06/2024 al 25/07/2024.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Castelfiorentino aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05, il sabato dalle 8,20 alle 12,35, dotato di ATM H24.

Presso questo ufficio, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, ect.).

La clientela potrà fruire anche degli uffici postali limitrofi:

Montaione, sito in piazza Camillo Cavour, 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45; il sabato dalle 8,20 alle 12,45; dotato di ATM fruibile H24.

Certaldo, Piazza della libertà snc aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05; il sabato dalle 8,20 alle 12,35 – dotato di ATM fruibile H24;

L’Ufficio postale di Gambassi terme riaprirà nella propria sede in data 26/07/2024, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Fonte: Ufficio stampa