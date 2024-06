Elezioni Gambassi Terme, il recordman di preferenze sarà all'opposizione

L'aria nuova che soffia su Gambassi Terme ha il nome di "Civica Gambassi Terme", coalizione civica che grazie al 52,12% di voti raccolti ha portato Sergio Marzocchi a ricoprire la carica di sindaco per il prossimo quinquennio. A farne le spese è stata la lista di centrosinistra "Vivere Gambassi Terme", che vedeva Samanta Setteducati candidata sindaca in qualità di assessora uscente, per raccogliere l'eredità dell'amministrazione guidata da Paolo Campinoti.

Setteducati, dunque, d'ora in poi siederà fra i banchi dell'opposizione insieme ai tre più votati della sua lista, ossia Gianni Cortina (104 preferenze), Tiziana Costa (56) e Franco Simoncini (56). Primo dei non eletti Leonardo Arrighi, che si è fermato a 49 preferenze.

Gianni Cortina (PD), consigliere di maggioranza uscente, nonostante sia stato il candidato più votato in assoluto dai gambassini ha dovuto ammettere la sconfitta: "Abbiamo perso. Ho perso - ha scritto -. Un grande in bocca al lupo al mio nuovo Sindaco Sergio Marzocchi. Grazie di cuore a tutte le persone che anche questa volta hanno dimostrato di avere fiducia in me: sono manifestazioni di stima che rimarranno per sempre nel mio cuore. Viva Gambassi!".

Sono otto gli scranni da consigliere che spettano di diritto alla coalizione di maggioranza "Civica Gambassi Terme", al momento così assegnati in base alle preferenze: Alessio Capresi (93), Laura Tinti (70), Marco Giannini (68), Veronica Salvadori (58), Camilla Morandi (56), Valerio Bruni (37), Donatella Corsi (34) e Linda Cioni (31).