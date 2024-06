Elezioni Montaione, ben oltre le 100 preferenze solo Belcari, Donati e Benassi

Un voto quasi plebiscitario quello di Montaione, dove quattro elettori su cinque (80,10% dei voti) hanno dato il via libera al terzo mandato consecutivo di Paolo Pomponi, candidato sindaco della lista di centrosinistra Vivere Montaione. Lista nella quale spiccano nettamente per preferenze l'assessore uscente Luca Belcari (176), Sandro Donati (156) e Giorgio Benassi (130).

Per trovare il quarto consigliere eletto nella maggioranza bisogna scendere a 50 preferenze, raccolte da Emilia Baccellini, seguita da Daniele Bini (49), Enrico Senesi (49), Simona Tinti (29) e Marco Cantini (26). Questi appena citati sono gli otto consiglieri di maggioranza che, al momento, entrano di diritto in consiglio.

Alla minoranza spettano quattro consiglieri e andranno tutti alla lista civica "Montaione Sì", che si è fermata al 16,15%. Si tratta della candidata sindaca Damiana Bettini e dei candidati al consiglio più votati: Benedetta Novelli (49), Leonardo Rossi (33) e Andrea Tognetti (23).

Numeri che di fatto negano l'entrata in consiglio comunale a Vanessa Conti, presentatasi come candidata sindaca della lista Insieme per Montaione (FI e PLI) capace di raccogliere appena 70 voti complessivi (3,76%).