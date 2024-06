Beppe Calvetti: falegname, artista e non solo. L'artigiano si racconta a Cna Storie

Continua la rubrica di "Cna Storie", il nuovo programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nell'appuntamento andato in onda quest'oggi, mercoledì 12 giugno, abbiamo ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady in via Ponzano Beppe Calvetti: falegname, artista, e scrittrice di Empoli. L'artigiano si è raccontato a 360° ai microfoni di Radio Lady.

Insieme a lui ha dialogato anche Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa.

Beppe Calvetti, la sua storia

"Quando ho cominciato a lavorare avevo 15 anni. Mi sono appassionato subito all'arte della falegnameria anche grazie ai tanti artisti che frequentavano la bottega dove lavoravo. I primi anni ho lavorato alla falegnameria Fedeli e Coraggio a Empoli, servivamo tutti i confezionisti di Empoli a quei tempi. Ho aperto la prima ditta nel 1976, si chiamava 'Arredamenti casa di Calvetti e Santini'.

Nel mio percorso lavorativo ho avuto la possibilità di arrivare in molte realtà importanti con i miei lavori. L'emiro del Kuwait ad esempio ha le stanze fatte da me, le suite dell'Hotel Baglioni le ho fatte io, così come altri posti. Realizzo anche opere di liuteria, è una mia grande passione. Lo faccio soprattutto per me, come avanzo tempo".

Beppe Calvetti

La raccolta di storie e poesie

Ma non solo falegnameria. Anche scrittrice e poeta: Beppe Calvetti ha realizzato un libro "Storie così. Poesie ed altro."

"Al mare accanto a me c'era una bambina con un tumore, ho instaurato una grande amicizia con le e con la mamma. Pensai, 'voglio scrivere un libro per l'ospedale Meyer'. Ho deciso di recuperare tutte le mie storie, le mie poesie vecchie raccogliendole all'interno del libro. I ricavi gli ho poi devoluti in beneficienza proprio al Meyer"

Il mestiere del falegname

"Chi sono i miei clienti? Molti sono i figli dei miei passati clienti. Quando instauri una fiducia con la famiglia poi rimane. I lavori che faccio sono gli stessi di 50 anni fa. La differenza è cambiata nelle macchine, ma questi nuovi macchinari sono utili per la produzione non per un 'pezzo'. Io sono un falegname, faccio soltanto pezzi unici. E' questa la differenza con le industrie.

E' difficile tramandare questo mestiere. Tutte le norme che ci sono adesso ci impediscono di poter insegnare qualcosa. Attualmente sto facendo degli incontri parlando con i ragazzi e spiegandogli cosa vuol dire fare il falegname, ma manca passione.

All'ultimo corso di formazione che ho fatto avevo 11 ragazzi e 6 hanno iniziato la loro avventura in questo mondo, due di questi mi vengono spesso a trovare. Sono soddisfazioni.

La mia falegnameria si trova adesso a Empoli in Via Rigoletto Martini numero 28-32.

Marco Goretti di Cna Empolese Valdelsa conclude con un obiettivo da raggiungere. "La Cna è impegnata sul tema del lavoro a tutto tondo. Ragioniamo con amministrazioni e associazioni perché questo ricambio generazionale non esiste più. Dobbiamo cercare di trovare tutte le strade possibili per avvicinare i giovani a tutti quei mestieri che rischiano di scomparire".