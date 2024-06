Passaggio di consegne tra Falorni e la neo sindaca Giannì, l'ex sindaco: "Castelfiorentino è in buone mani"

All’indomani dell’ufficializzazione dei dati elettorali e della proclamazione da parte dell’Ufficio centrale il commento della neo eletta Sindaca Francesca Giannì, la più giovane tra i Sindaci dell’Empolese Valdelsa eletti al primo turno, che ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo percorso che vede dopo 15 anni una donna tornare alla guida del comune a seguito dell’esperienza di Laura Cantini (1994-2004).

Toccante il momento del passaggio di consegne che si è tenuto tra Alessio Falorni e Francesca Giannì nell’aula del Consiglio comunale “Castelfiorentino è in buone mani” ha commentato il Sindaco uscente abbracciando la nuova Sindaca e consegnandole la fascia tricolore.

Questo il commento di Francesca Giannì: “Sono stati lunghi mesi di campagna elettorale, intensi, complicati a tratti sfiancanti. Nessuno di noi si è risparmiato Nè la coalizione che ha sostenuto la mia candidatura formata dal Partito Democratico di Castelfiorentino, Lista Una città per vivere, Sinistra Italiana, Azione, né le candidate e i candidati con cui abbiamo condiviso mesi di lavoro e collaborazione. Siamo partiti come una squadra unica e una squadra unica rimaniamo: sia coloro che siederanno nell’aula del consiglio comunale, sia coloro che non sono stati eletti, ma che continueranno a dare il loro contributo.

Per questo li voglio ringraziare tutti a partire dalla lista del Pd Castellano capitanata dal Segretario Gabriele Romei che è stato in assoluto il più votato e composta da Ilaria Angiolini, Enea Beshaj, Silvia Callaioli, Silvano Comanducci, Fabrizio Corsi, Caterina Dani, Daniele Di Lucia, Federico Fioravanti, Marta Longaresi, Eleonora Morreale, Chiara Niccoli, Giulia Sireci, Fabio Tinti, Rosanna Ulivieri e Yazid Zizze Zenarti, che costituiscono già punto di riferimento per la comunità castellana. Altrettanta gratitudine va alla lista Castelfiorentino una città per vivere costituita da Alessio Baronti, Dea Delli Paoli, Simone Bruchi, Dina Devotella, Marco Chiarugi, Alice Maccianti, Federico Nunziata, Federica Parisi, Jacopo Francesco Pecorini, Elisa Puccioni, Simone Rosi, Roberta Reali, Massimo Simoncini, Alice Vignoli, Federico Turni, che hanno portato freschezza e innovazione.

Sono davvero onorata per le migliaia di cittadini che mi hanno dato fiducia, ma voglio ringraziare tutti coloro che sono andati a votare: il voto è un diritto-dovere prezioso e queste elezioni sono quelle che hanno avuto in Italia l’affluenza peggiore di sempre. Sarò la Sindaca di tutti, pronta come sempre all’ascolto e al confronto, ma con le idee e le scelte che mi caratterizzano e mi caratterizzeranno: quelle contenute nel programma di mandato, a cui oltre il 61% dei cittadini castellani hanno dato fiducia.

Un ringraziamento anche a coloro con cui lavorerò nei prossimi 5 anni, Conosco bene il Comune di Castelfiorentino dove ho passato praticamente un terzo della mia vita e vorrei ringraziare tutti i dipendenti per la loro professionalità e dedizione, anche dal punto di vista formale queste elezioni si sono svolte impeccabilmente e non è un risultato scontato.

Infine, ma non da ultimo, un grazie enorme va alla mia famiglia, alla quale ho tolto tanto in questi anni, anni in cui ho tolto tanto anche a me stessa, senza di loro non sarebbe stato possibile arrivare a questo risultato. Adesso tutti al lavoro per fare di Castelfiorentino davvero una città per vivere.”

Fonte: Una città Per Vivere