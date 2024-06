A Vinci è Micheli il 're' delle preferenze: si va verso una maggioranza giovanissima

Finita l'epoca Torchia, il centrosinistra continuerà a governare Vinci dopo le ultime elezioni. Daniele Vanni è il nuovo sindaco e la sua lista è stata la più votata delle tre in lizza nella città del Genio. Ma chi è che ha ottenuto più preferenze tra le persone candidate al Consiglio comunale? La risposta si trova nella lista di Vanni, è Lorenzo Micheli: è lui il più votato, in 322 lo hanno scelto. Artigiano 29enne dell'Apparita, a meno di clamorose sorprese avrà un posto in Consiglio.

Della lista vincitrice saranno in undici a entrare in Consiglio. Detto di Micheli, i dieci più votati sono: Clarissa Pasquali con 292 voti, Cristina Bortolai con 268, Francesco Redditi con 227, Veronica Marradi con 210, Giulio Vezzosi con 208, Daniela Fioravanti con 191, Sara Giotti con 183, Mila Chini con 172, Luca Melani con 146, Francesco Marzocchini con 132. Seguono Laura Pasquinucci con 105 e Massimo Peruzzi con 89.

Degli undici che dovrebbero entrare in Consiglio per la maggioranza colpisce che nessuno ha più di 49 anni, addirittura solamente due sono over 40.

Alessandro Scipioni con la sua lista di centrodestra dovrà accontentarsi di quattro seggi all'opposizione. Uno tocca proprio a Scipioni, i tre più votati della sua lista sono Andrea Parri con 133 preferenze, Manuela Mussetti con 118, Egidio Varrecchia con 67; seguono a 65 Mariagrazia Bindi e a 54 Paola Morini.

Solo uno il seggio per Giuseppe Pandolfi, capolista di una formazione di sinistra ambientalista. Sederà lui in Consiglio, nella sua lista i tre più votati sono stati Mila Alfaroli con 36 voti, Sandro Alfaroli con 23 e Amalia Chiovaro con 22.