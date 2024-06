Rifondazione: "Non facciamo accordi per il ballottaggio: gli elettori votino secondo la propria coscienza"

I 1062 voti dati a Rifondazione Comunista e al candidato sindaco Loriano Checcucci sono un risultato storico per la nostra formazione politica a Poggibonsi. Desideriamo ringraziare ogni persona che ha voluto darci fiducia, riconoscendo nelle nostre proposte una chiarezza e un’incisività che gli altri non hanno mai avuto, e continuano a non avere. Questo è per noi un vero nuovo inizio: il coronamento di un percorso di rilancio della nostra specificità, dal quale partiremo verso un futuro che ci vedrà impegnati con ancora più entusiasmo e passione nelle battaglie che abbiamo presentato durante la campagna elettorale.

E proprio per questo assisteremo al ballottaggio senza prendervi parte. Nelle scorse ore siamo stati contattati da entrambi gli schieramenti che si contenderanno la poltrona di Piazza Cavour, e a tutti e due abbiamo risposto che la nostra coerenza e la nostra autonomia non sono in discussione. L’idea di città che abbiamo delineato in campagna elettorale vivrà e si arricchirà con il contributo della gente, della nostra gente, con la quale ci confronteremo sempre, a partire dall’appuntamento della festa di Liberazione a Montemorli. E alla nostra gente diciamo: votate secondo la vostra personale coscienza, per il bene di Poggibonsi.

Partito della Rifondazione Comunista