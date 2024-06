Sorpreso mentre tenta furto in abitazione, arrestato

Nel tardo pomeriggio del 10 giugno, i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato per furto in abitazione un cittadino cinese del 1978, irregolare e senza fissa dimora. L'uomo, dopo essere stato visto entrare in una casa di via Maroncelli, è stato fermato in possesso della refurtiva, comprendente gioielli, denaro e vestiti. La refurtiva è stata restituita ai proprietari e l’uomo, dopo gli accertamenti, è stato arrestato e trattenuto in attesa dell'udienza di convalida. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari.