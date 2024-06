Alimentazione e fibromialgia, nuovo incontro al Centro*Empoli

Continuano per l’Associazione ODV Algea fibromialgia e dolore cronico le iniziative per l’anno 2024. Dopo il primo incontro che si è tenuto il 13 aprile scorso presso il Cenacolo degli Agostiniani in Empoli il prossimo sabato 15 giungo dalle ore 09.30 alle ore 12.30 si terrà presso la sala Soci Coop del Centro*Empoli – Via Raffaello Sanzio, 199 Empoli, il secondo incontro dei quattro programmati per tutto il 2024, sulla fibromialgia e dolore cronico.

Titolo dell’incontro: Alimentazione ed implicazioni dell'apparato digerente nella fibromialgia e le malattie del dolore cronico.

Relatori:

Dott.ssa Paola Pignalosa, Dott.ssa Susanna Agnello.

Descrizione dell’incontro:

Già Ippocrate, il padre della medicina moderna, diceva che "tutte le malattie hanno inizio dall'intestino"; un organo che non svolge solo una funzione digestiva ma anche e soprattutto protettiva grazie alla presenza al suo interno di un altro organo noto con il nome di microbiota, l'insieme di microorganismi che popolano il nostro intestino e non solo e che sta assumendo un ruolo sempre più preponderante nella etiogenesi di molteplici malattie infiammatorie croniche ed autoimmuni come la fibromialgia ed il dolore cronico.

Il suo equilibrio e dunque la nostra salute dipendono soprattutto dalla qualità della nostra alimentazione; ecco perché il binomio Dietista/Gastroenterologo è quantomai attuale ed importante a concorrere ad uno stato di salute ottimale attraverso una sana alimentazione.

Questo incontro come i successivi è aperto a tutti e in forma gratuita, partecipate numerosi, vi aspettiamo.

Di seguito i futuri appuntamenti che si svolgeranno sempre presso la sala Soci Coop del Centro *Centro Empoli – Via Raffaello Sanzio, 199 Empoli.

Il terzo incontro

Data 14 settembre

Presso Unicoop Firenze - Sezione Soci Empoli - sala Soci Coop Centro*Empoli - Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli

Argomento: Terapie per la cura e terapia del dolore

Relatori: Dott. Stefano Giannoni, Dott.ssa Maddalena Viggiano, Dott. Piero Bandini

Programma

Ore 9,30 Inizio Evento Ore 11,30 Incontro con la nutrizionista con il progetto “Facciamo una spesa consapevole e insieme” Offerta libera per l’associazione - info@associazionealgea.it o cell. 353 46 61 250

Il quarto incontro

Data 9 novembre

Presso Unicoop Firenze - Sezione Soci Empoli - sala Soci Coop Centro*Empoli - Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli

Argomento: Come gestire la Fibromialgia, Pazienti, Familiari, Rapporti sociali

Relatori: Dott.ssa Maria Luisa Borgioli, Dott.ssa Francesca Doretti, Dott. Marco Marchini

Programma

Ore 9,30 Inizio Evento Ore 11,30 Incontro con la nutrizionista con il progetto “Facciamo una spesa consapevole e insieme” Offerta libera per l’associazione - info@associazionealgea.it o cell. 353 46 61 250

Tutti questi incontri e iniziative che proponiamo possono aiutare le persone che soffrono di queste patologie, alfine di migliorare la qualità della vita di ognuno. Come associazione formata da volontari cerchiamo di impegnarci costantemente, affinché l’opera di sensibilizzazione e conoscenza della sindrome fibromialgica sia sempre attiva per un futuro riconoscimento dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per informazioni sull’associazione:

Associazione ODV Algea fibromialgia e dolore cronico

c/o Centro Servizi Misericordia di Empoli – Via Cavour, 43/b il secondo e quarto mercoledì del mese ore 17-19.

www.associazionealgea.it o nella nostra pagina Facebook associazionealgea.it

cell. 353 466 12 50 attivo dal lunedì al venerdì ore 16 – 19.

