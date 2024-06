Escluso da ballottaggio per 10 voti a Montecatini Terme, Fanucci chiederà riconteggio schede

A Montecatini Terme, Edoardo Fanucci è stato escluso dal ballottaggio per la carica di sindaco per soli 10 voti. Fanucci, ex deputato del PD ora in Italia Viva, ha chiesto un riconteggio delle schede, segnalando 257 schede nulle e possibili errori di valutazione. Se la richiesta non sarà accolta, intende fare ricorso al TAR. Fanucci sostiene che il margine tra le sue liste e quelle del candidato ammesso, Claudio Del Rosso, sia troppo esiguo per ignorare possibili irregolarità. Insiste sulla necessità di una verifica per garantire il rispetto dell'elettorato.