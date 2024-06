Oggi ringrazio Sara che mi ha scritto questa bella ricetta Gnocchi con vellutata di piselli e cozze, che ha trovato su una rivista di cucina, ha provato a farli, era la sua prima volta che realizzava gli gnocchi fatti in casa. E' stato un vero successo.

Da maggio fino a giugno potete trovare i piselli freschi da sgusciare e vi assicuro che sono buonissimi potete mangiarli anche crudi.

Io il sabato mattina vado al Mercatale di Empoli, un mercato a km zero con i produttori diretti di: verdure, frutta, uova, formaggi, salumi, carne, miele, fiori. Quando trovo i piselli freschi gli acquisto sempre perché mi piacciono tanto.

Gnocchi con vellutata di piselli e cozze

Ingredienti per 4 persone

400 gr di piselli freschi

1 scalogno

700 gr di cozze

1 kg di patate

1 uovo

300 gr di farina di grano tenero 00

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe q.b.

1 spicchio d’aglio

Gambi di prezzemolo q.b.

Menta q.b.

Preparazione

Lessate le patate con la buccia in acqua bollente per circa 35 minuti. Poi schiacciatele con uno schiacciapatate e riponetele in una ciotola capiente. Aggiungete l'uovo e un po' di sale e pepe. Mettete anche la farina, setacciandola un po’ alla volta e impastate. Una volta ottenuto un composto malleabile, dividetelo in tre parti. Su una spianatoia allungate le tre parti di impasto formando dei lunghi vermicelli e tagliateli a dadini. In una padella aggiungete un filo di olio, uno spicchio di aglio e i gambi di prezzemolo. Fate insaporire qualche minuto, poi aggiungete le cozze ben pulite. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere fino a quando tutte le cozze saranno aperte. Sgusciatele e riponetele da parte. Filtrate l’acqua delle cozze e tenetela da parte. In una padella fate appassire delicatamente lo scalogno tritato e aggiungete i piselli sgusciati e cuoceteli per qualche minuto in modo che si ammorbidiscano. Trasferiteli nel bicchiere di un frullatore e frullateli con l’acqua delle cozze e olio a filo. Trasferite la salsa in una padella ampia e tenetela in caldo. Cuocete gli gnocchi in acqua bollente salata, quando salgono a galla, scolateli nella padella con il sugo dei piselli. Fate insaporire gli gnocchi per un minuto e serviteli con le cozze, qualche pisello, una spolverata di pepe e foglioline di menta.

Sara

