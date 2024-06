Incidente in moto a Prato, muore un 49enne

Un uomo di 49 anni è deceduto in un incidente stradale a Prato. Il motociclista, viaggiando ad alta velocità sul viale XVI Aprile, non ha rallentato in prossimità di una rotonda all'altezza di via Piemonte e si è schiantato contro un albero situato al centro dello spiazzo. L'incidente, avvenuto intorno alle 2:30, è stato catturato da una telecamera di sorveglianza, che ha permesso alla polizia municipale di ricostruire l'accaduto.

Il motociclista è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente è intervenuto un magistrato che potrebbe disporre un’autopsia per verificare l'ipotesi di un malore improvviso. Non sono emerse tracce di frenata sull’asfalto, e le immagini confermano che non ci sono altri veicoli coinvolti. La vittima, residente a Galciana, lavorava come muratore e aveva perso la moglie due anni fa.