MontaioneSi ottiene 4 seggi: "Un seme per il futuro"

Nelle elezioni comunali concluse domenica scorsa, la lista civica MontaioneSi ha segnato un cambiamento nel panorama politico locale, portando nel nuovo Consiglio comunale quattro rappresentanti della nostra lista civica. Vivere Montaione, presentatasi come lista civica ma chiaramente legata al PD, ha comunque raccolto un 4% in meno rispetto alle precedenti consultazioni elettorali (raggiungendo l'80,1%, NdR). Il suo atteggiamento camaleontico, ora lista civica, ora espressione politica netta, ci induce a rimanere vigili sulle verità che racconta.

Adesso è il momento di mettersi al lavoro. Il risultato ottenuto ci incoraggia a continuare con passione e dedizione per il bene della nostra comunità. Siamo pronti a portare avanti il cambiamento che una parte dei cittadini ha richiesto, mettendo al centro del nostro operato la trasparenza, la partecipazione e il progresso per tutti.

Ringraziamo di cuore tutti i nostri sostenitori. Il nostro impegno sarà massimo per non deludere le aspettative riposte in noi. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Montaione.

MontaioneSi è una lista civica autentica, priva di condizionamenti politici, che esprime nelle proposte condivise e utili per il nostro paese. Lasciamo alla politica i propositi più alti.

Al sindaco e alla sua squadra auguriamo buon lavoro. Noi saremo sui banchi del consiglio per esercitare un'opposizione attenta, puntuale e propositiva, fondamento dei principi di democrazia e della nostra Carta Costituzionale. Questo è un seme da coltivare per il futuro, sempre con la bussola rivolta al bene di Montaione e dei suoi cittadini.

Fonte: MontaioneSI