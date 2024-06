Scomparsa di don Renzo Pulidori, le parole del Governatore della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa

"Saremo tutti più soli" le parole di Marco Poli per la scomparsa di don Renzo Pulidori

Il cordoglio di tutta la Misericordia nel messaggio dell'amico governatore

"Don Renzo Pulidori ci lascia tutti più soli - è il commento del Governatore della Misericordia ma soprattutto dell'amico Marco Poli. - Per me è stato senz'altro una guida e un maestro spirituale. Ricordo tante conversazioni, gli ultimi tempi sussurrate, tanta era la fatica causata dal suo stato di salute. Ma il suo sguardo paterno era eloquente più di ogni parola. Per me se ne va un maestro, un sacerdote e un amico, per la nostra comunità un faro di saggezza". Don Pulidori, per 58 anni Parroco di San Casciano, è stato Correttore della Misericordia a cui era particolarmente legato. "Finalmente è in Paradiso - conclude Poli - al cospetto del Signore, il suo caro babbo'"