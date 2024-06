Il Parco dei Renai entra nell'estate: aperture fino a tarda notte con tante attività

Con l'estate i fiorentini ritrovano la loro oasi verde e azzurra. Da domani, sabato 15 giugno 2024 infatti entra nel vivo la stagione del Parco dei Renai. Con la fine delle scuole, e l'arrivo delle belle giornate, entra in vigore l'orario estivo con la chiusura alle due di notte, le serate danzanti, gli aperitivi a bordo vasca in piscina e le cene sulla fresca terrazza in riva al lago.

Al parco è tutto pronto: con il bando sono arrivate le nuove gestioni. In particolare il gruppo Cartabianca ha aperto con un nuovo allestimento il bar ristorante Chiringuito nel lotto zero; sta curando anche la spiaggia in sabbia naturale con la balneazione nel lotto uno del parco che aprirà a fine mese. Confermata la gestione e aperta la piscina semiolimpionica (Tel. 347/8523553 lasmeraldina@hotmail.com) che porta refrigerio e divertimento ai visitatori del parco. Novità di questa stagione 2024 sono la scuola di vela (333/1137907 velagodo2023@gmail.com) che è attiva nel lotto 1, ma anche il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil - kite surf e sup (333/7468800 david.d2099@gmail.com) per praticare le discipline del momento sempre nel lago del lotto 1.

Per andare sul classico, l’ormai tradizionale parco di giochi gonfiabili è pronto ad accogliere i bambini (340/9932600 alfredo@dacor.it), così come il minigolf Sottocosta

(393/3376826 mirkoeffe@gmail.com) è aperto e pronto a ospitare adulti e non per interminabili sfide all’ultima buca. Già in funzione nel lotto zero la gelateria Frigus (349/7558784); i campi di calcetto e beach volley (327/3918891), il punto di ristoro Rock Chalet nel lotto uno con eventi e un programma di musica live (366/6813361 eventi@stilber.it); la parete d’arrampicata gestita dal gruppo Trekking di Signa (347/7064167). Durante la stagione estiva saranno organizzati anche eventi nell’area del lotto zero, in modo da completare l’offerta al pubblico.

"Siamo pronti a partire con una nuova grande stagione – dicono il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai spa, Daniele Donnini e Andrea Marzi – grazie al bando abbiamo selezionato nuovi gestori che porteranno energia e innovazione; grazie all’esperienza di chi ha deciso di proseguire la sua avventura ai Renai, siamo pronti ad affrontare l’estate, ed essere un punto di riferimento nell’area metropolitana".

Per gli appassionati della bici, è possibile raggiungere il parco dei Renai dalle Cascine, sulla pista ciclabile. Un'opportunità in più per tutti coloro che vorranno passare una giornata in tranquillità e in mezzo alla natura. Il Parco dei Renai rappresenta un caso unico in tutta l'area metropolitana, trovando estimatori per la sua posizione anche da cittadini di Prato, Pistoia e dell'empolese. Ce n'è per tutti i gusti; per gli amanti della natura, per quelli che amano il glamour, per i modaioli, per chi non può andare in vacanza e cerca sprazzi di mare in città. T'innamorenai, dice lo slogan sul cartello che apre la strada al parco. Di certo chi scopre il parco finisce per tornare.

Fonte: Ufficio Stampa