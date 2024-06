LevameloDiTorno, mercatino del riuso a San Miniato

LevameloDiTorno. Questo è il nome del mercatino del riuso, novità per una delle piazze più belle e meno conosciute di San Miniato: piazza XX Settembre. Il Comitato Poggighisi ha organizzato per domenica 16 giugno, dalle 10 alle 18, un mercatino nell'area della piazza alberata. Quasi 20 banchini a spazio gratuito, con offerta al comitato per le spese di organizzazione. Non saranno messi in vendita oggetti derivanti da attività commerciali o artigianali, solo oggetti per svuotare case e garage. Chissà che non si celi qualche tesoro nascosto. Per richiedere uno spazio contattare il 333/2153570 o il 389/1138718.