Lorenzo Nascosti: "Grazie Campinoti, hai reso la politica meno politica"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Lorenzo Nascosti, tra i coordinatori della lista Empoli del Fare a sostegno di Simone Campinoti alle elezioni, figlio di Nicola ex consigliere regionale. Nella missiva inviata alla stampa, il ringraziamento verso Campinoti e la campagna elettorale nonostante il risultato che non lo ha portato per poco più di un punto percentuale al ballottaggio.

Ormai giunti quasi alla fine di queste elezioni mi sento di scrivere qualche riga su Simone Campinoti e sugli attacchi che ha ricevuto soprattutto da quel 'centrodestra civico', che ritengo persone corrette, ma guidate da un leader che tutto fa tranne parlare di sé.

Cattiverie gratuite, il clima della politica territoriale non può essere questo. Ci sono momenti in cui anche un avversario si deve rendere conto che i continui attacchi personali stancano.

Ringrazio Simone Campinoti per la correttezza dimostrata durante questa campagna elettorale, condotta senza mai attaccare gli avversari, senza diffamare nessuno ma usando il suo modo di fare, un modo naturale e franco.

Ritengo che in una sana competizione elettorale dovrebbero esserci più contenuti concreti da discutere e meno chiacchiericci, offese, accuse, illazioni. Per questo dico a tutti gli avversari politici di smettere di provocare, di creare confusione nei cittadini ma di guardarsi intorno e discutere dei temi che riguardano i bisogni dei cittadini.

Auguro a tutti un continuo di campagna elettorale piena di soluzioni e concentrata soprattutto sulle necessità degli Empoli chiudo ringraziando Simone che ha reso la politica un po' meno politica colorandoci con il suo modo di fare di quella sana trasparenza e schiettezza che forse altri non hanno saputo avere ragionando solo come politici di professione.

Lorenzo Nascosti, Empoli del Fare