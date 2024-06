Pontedera a Sinistra si astiene sul ballottaggio: "Cittadini in libertà su come votare"

Pontedera a Sinistra si è presentata ai cittadini ed alle cittadine del comune di Pontedera con un programma chiaro, che è stato spiegato durante gli incontri pubblici e nei contraddittori con gli altri candidati presenti, quando ne abbiamo avuto la possibilità, e purtroppo non con tutti è stato possibile un confronto.

Abbiamo già indicato le differenze e le distanze con le altre proposte politiche.

Per il ballottaggio non ci esprimiamo certamente a favore della proposta della destra, rispetto alla quale siamo antitetici non avendo presupposti valoriali comuni. Al contempo rileviamo una consistente divergenza nel quadro programmatico con l’amministrazione uscente: non possiamo che ribadire le enormi distanze sui temi del consumo di suolo, della gestione sul keu al Green Park, della ipotizzata base militare e delle discariche e non vediamo al momento nessuna possibilita' di convergenza.

Afferma Denise Ciampi: “Saranno i cittadini e le cittadine a decidere nella loro massima libertà cosa fare al momento del ballottaggio” e prosegue “L’ottimo risultato elettorale, che il nostro progetto politico ha ottenuto, ha segnato la via da seguire per il prossimo futuro e tutte le azioni conseguenti si richiameranno al programma indicato in campagna elettorale, senza fare sconti a nessuno, dentro e fuori dal consiglio comunale, guardando al bene del nostro territorio e di chi lo vive e lo abita”.

Fonte: Pontedera a Sinistra