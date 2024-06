Sentieri partigiani con gli escursionisti del Geco

Domenica 16 giugno 2024 il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO Federazione Escursionistica Italiana FIE di Castelfiorentino prosegue il suo programma di escursioni tra storia e natura lungo i “ Sentieri Partigiani” luoghi di memoria dell’eroica epopea della Resistenza che vide uomini e donne salire in montagna per intraprendere i venti mesi di lotta armata contro i nazifascisti. Camminare ancora oggi su sentieri antichi e tornare nei luoghi di queste vicende, ci fa capire meglio il desiderio di giustizia e libertà che spinse i partigiani e le partigiane nella scelta di divenire combattenti, consapevoli delle sofferenze che questa scelta comportava, la paura, la fame, le torture, la morte venivano offuscate dal desiderio di libertà, speranza di un futuro diverso fatto di uguaglianza e giustizia, conquistato con le armi cacciando i fascisti e i tedeschi. Domenica 16 giugno percorreremo il sentiero che dal Passo delle Radici 1529 m posto sul confine tra Toscana e Emilia Romagna, antico passo storico di congiunzione tra le bande partigiane che combattevano sull’Appennino, attraversando il Bosco Reale giungeremo al Passo Giovarello 1663 m per poi raggiungere il Passo delle Forbici dove il 2 agosto 1944 si svolse una dura battaglia tra alcuni partigiani della formazione partigiana “ Stella Rossa – Sugano Melchiorri” che avevano partecipato con altre formazioni alla costituzione della “Repubblica Autonoma di Montefiorino”. Alla caduta della Repubblica Partigiana in luglio, la brigata Stella Rossa con i suoi partigiani si spostarono sull’Appennino al Passo delle Radici, dove vennero attaccati in forze dai nazisti e fascisti. Durante la durissima battaglia la formazione si spacca in due tronconi, il grosso scenderà dai monti proseguendo la lotta fino alla liberazione di Bologna, una trentina di partigiani superato il passo scende in Garfagnana e si unisce al gruppo “ Valanga” partecipando e trovando la morte nella battaglia partigiana contro i nazifascisti sul Monte Rovaio. Luogo sotto la Pania sulle Alpi Apuane, raggiunto dal gruppo GECO e visitato nel mese di maggio . Oggi più che mai, se vogliamo capire la Resistenza dobbiamo ripercorrere questi sentieri arrivare ai luoghi della sua storia , capire i fatti storici di cui parlano le lapidi e i monumenti in ricordo di quarantamila partigiani caduti, ventimila feriti e mutilati posti in tutte le montagne, le piazze, le vie, le colline, le campagne, le città italiane. Buon cammino.

Fonte: Gruppo GECO Castelfiorentino