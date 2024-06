Stefano Ceccatelli è il nuovo allenatore dell'A.S.D. Casenuove Gambassi Terme

L' A.S.D. Casenuove Gambassi Terme è lieta di comunicare che a partire dal 01 Luglio 2024, per la 1° stagione in terza categoria nella sua trentennale storia, il nuovo allenatore sarà Mister Ceccatelli Stefano, ex allenatore di Certaldo, Montaione, Cambiano United, Real Cerretese, Gambassi, oltre a varie squadre nei settori giovanili e squadre Uisp. La Società si affida ad un Mister con una grande esperienza in categoria dilettanti, avendo allenato fino all’Eccellenza Toscana, mettendo le basi per uno sviluppo importante della squadra sia sotto il punto di vista tecnico che caratteriale. Al nuovo Mister auguriamo un anno pieno di soddisfazioni e di risultati. Il Mister sarà assistito, per la preparazione dei portieri, dal nostro giocatore di lunga militanza con la maglia numero 1 delle Casenuove, Latini Andrea.