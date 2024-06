Condannato a 23 anni per l'omicidio della madre 90enne

Un ragioniere 61enne di Pistoia, è stato condannato in primo grado a 23 anni di carcere per l'omicidio della madre 90enne, Ottavina Maestripieri. Il delitto è avvenuto il 1 giugno 2023 quando Ruscio, in cerca di soldi, si è recato a casa della madre. Durante una discussione, l'uomo ha soffocato la madre con un cuscino, presumibilmente per farla tacere. Dopo l'omicidio, Ruscio ha chiamato i soccorsi. I giudici della corte d'assise di Firenze hanno emesso la sentenza venerdì pomeriggio, superando di un anno la richiesta del PM Leonardo De Gaudio, che aveva chiesto 22 anni di reclusione per omicidio volontario e altri reati collegati, tra cui l'evasione dai domiciliari e l'uso indebito della carta di credito della madre.