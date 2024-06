Fiorino d'Oro ai vigili del fuoco di Firenze per l'intervento nel crollo di via Mariti

Fiorino d'Oro conferito ai vigili del fuoco di Firenze. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, alle 19 presso l'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. A consegnare il riconoscimento della Città di Firenze il sindaco Dario Nardella, per il complesso intervento in seguito al crollo avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze il 16 febbraio 2024.

Tempestivamente, ricordano i vigili del fuoco, furono inviate le prime squadre come soccorso ordinario dal comando di Firenze e successivamente sono giunte da tutta la regione le componenti specialistiche. Ha ritirato l'onorificenza il Comandante Ing. Marisa Cesario unitamente ad una rappresentanza dei primi Vigili del fuoco accorsi con le prime squadre: IA Borselli Stefano, CR Calvelli Paolo, CRE Falchi Alberto, VC Azzerboni Matteo, VF Mangione Salvatore, VF Cruciano Salvadori, VF Federico Proietti, VF Claudio Virgilio Giovanna, VC Balzani Edoardo, VF Sodi Niccolò, VC Francesco Martinucci, CS Agrillo Simone, VC Meoni Paolo, VE Franceschini Yuri, VC Bonini Michele, VC Marconi Marco, VE Carrai Filippo, VE Paolini Francesco, VC Santini Marco, VE Carraresi Andrea.