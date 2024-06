GP Città di Empoli, secondo posto per il team MBH Bank Copack Ballan CSB con Lorenzo Masciarelli

Arriva un secondo posto per il team MBH Bank Copack Ballan CSB con Lorenzo Masciarelli e un 4° con Diego Bracalente nel GP Città di Empoli. Un successo sfiorato ma negli ultimi metri devono cedere al ligure Nicolò Garibbo (Technipes InEmiliaRomagna).

Sul traguardo finale si presentano in 5 con uno scontro tra team MBH Colpack Ballan CSB e Technipes, che contano su 2 uomini ciascuno. Bracalente lancia lo sprint a Masciarelli, che però non riesce ad agguantare il successo. Per lui quello odierno è il primo podio di stagione, il 17° per il team. Si è gareggiato su una distanza di 146 km coperti in 3h 29'10" alla media di 41.880 km/h in una giornata caldissima.

Ecco riassunte tutte le emozioni di questa giornata.

MASCIARELLI: “Il primo podio dell’anno mi regala stimoli per continuare a fare bene," racconta il corridore abruzzese che spiega lo sprint finale. "Mi è mancato quel pizzico di spunto per riuscire a passare Garibbo, qualche watt. Lui è un corridore più strutturato. Bracalente mi ha lanciato bene, era tutto perfetto, solo che lui era più forte. Peccato per il 2° posto, ma guardiamo l’aspetto positivo, ossia la prestazione del collettivo”.

LA CORSA: La squadra, oggi guidata da Beppe Dileo, ha infatti visto una prima fase di gara con Angelo Monister e Samuel Quaranta protagonisti. Mentre Masciarelli e Bracalente sono entrati in azione nella seconda parte, quella più dura. Nel finale, proprio Bracalente ha tentato l’allungo in contropiede, prima di mettersi a disposizione del compagno.

TECNICO: L’analisi tecnica spetta a Beppe Dileo. “Un nuovo secondo posto (dopo quelli di Cipollini e Fiorin) non ci lascia soddisfatti. Comunque abbiamo fatto tutto quello che serviva, facendo selezione fino all’ultima salita, che però era posizionata a 30 km dall’arrivo. Si sono creati 2 gruppi, 5 contro 11. La prima priorità era non farsi raggiungere dagli inseguitori, anche Cipollini ha mancato di poco l’aggancio. Poi accettiamo il verdetto delle corse ed in volata abbiamo perso, nulla da recriminare”.

Domani ci sarà una gara più dura e speriamo di far meglio con 5 salite nel Giro del Montalbano, sempre in Toscana.

ORDINE D’ARRIVO km 146 in 3h 29'10" media 41.880 km/h

GARIBBO Nicolò, Technipes InEmiliaRomagna MASCIARELLI Lorenzo, MBH Bank Colpack Ballan CSB PIERANTOZZI Lucio, Work Service Group BRACALENTE Diego, MBH Bank Colpack Ballan CSB CAVALLO Luca, Technipes InEmiliaRomagna +4" REGNANTI Matteo, Hopplà Petroli Firenze Don Camillo +23" DE TOTTO Andrea, Sissio Team COZZANI Piergiorgio, Gragnano Sporting Club CETTO Maurizio, Trevigiani Energiapura Marchiol ZURLO Matteo, Trevigiani Energiapura Marchiol

NEXT GEN: Nel frattempo, il Giro Next Gen oggi ha vissuto la tappa con arrivo a Zocca. Pavel Novak e Florian Kajamini mantengono la 5ª e la 7ª posizione con ancora la maglia di miglior italiano sulle spalle del bolognese (Nespoli indossa quella dei GPM / foto sotto).

SCHEDE GIRO NEXT GEN:

LE TAPPE

Dom. 09/06/2024 Aosta - Aosta Tudor ITT 8,8 km Lun. 10/06/2024 Aymavilles - Saint-Vincent 105 km Mar. 11/06/2024 Verrès - Pian della Mussa (Balme-Ala di Stura) 134 km Mer. 12/06/2024 Pertusio - Borgomanero 139 km Gio. 13/06/2024 Bergamo (Kilometro Rosso) - Cremona 138 km Ven. 14/06/2024 Borgo Virgilio - Fosse (Sant'Anna d’Alfaedo) 172 km Sab. 15/06/2024 Montegrotto Terme - Zocca 180 km Dom. 16/06/2024 Cesena - Forlimpopoli 137 km

SITO UFFICIALE