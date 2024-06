"Per caso un osservatorio: il Beppe Forti", Maura Tombelli presenta la sua autobiografia

È il suo primo libro, notissima a Montelupo e non solo, è l'astronoma non professionista che ha scoperto più asteroidi di tutti al mondo. "Per caso un osservatorio: Il Beppe Forti" è il libro autobiografico di Maura Tombelli che racconta di come, tra mille difficoltà, con il suo Gruppo di amici con la passione per le stelle di Montelupo è riuscita a costruire dal nulla un osservatorio astronomico. A realizzare il suo sogno, che è diventato della comunità.

L'appuntamento con la presentazione è mercoledì 19 giugno alla Casa del Popolo di Fibbiana, con l'autrice. Durante la serata sarà possibile acquistare la copia del libro: il ricavato sarà interamente destinato alle attività dell'osservatorio che è stato inaugurato nel 2018 alla presenza di Piero Angela, per questo diventato cittadino onorario di Montelupo.

Nel 2022 e nel 2023 l’osservatorio è stato insignito del prestigioso premio Grant Shoemaker della Planetary Society, una specie di premio Nobel. Negli anni è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio, conosciuto nell'ambiente a livello mondiale. Tante le attività svolte, dalla didattica rivolta alle scuole alle tante serate che, grazie la capacità di Maura e di chi la affianca di rendere questa materia alla portata di tutti, molto partecipate fino alla ricerca scientifica e allo studio dei corpi minori.

A partire dalle 19:30 sarà possibile conoscere meglio le tante attività del "mondo di Maura", prendere un aperitivo e restare a mangiare una pizza a prezzi popolari, prenotando allo 05711881885 o sulla pagina Fb del Circolo. Dalle ore 21:15, Maura Tombelli presenterà il libro, introdotta da Gian Marco Verdiani e intervistata dal giornalista Simone Innocenti.