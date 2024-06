Al parco di Serravalle si balla al ritmo degli anni '90: ultima serata del "Jump Festival"

Ieri sera una marea di persone hanno cantato e ballato le sigle più famose dei cartoni animati con la regina indiscussa, Cristina D'Avena. Famiglie intere, giovani di ogni età hanno invaso il parco di Serravalle a Empoli. Questa sera, domenica 16 giugno, andrà in scena l'ultima 'chicca' della prima edizione del "Jump Festival" con la performance della crew "Voglio tornare negli anni '90" che vi farà scatenare e divertire.

Scaletta alla mano, dalle 17.30, il divertente spettacolo magico di Tommago, alle 19 si esibirà il gruppo musicale Capsule Corporation e alle 21, tutti in pista, arriva lo show live da sold out. Tutte le hits che hanno fatto ballare e sudare generazioni e generazioni torneranno in un’unica notte! I mitici anni '90: in consolle saliranno Lorenzo della Volpe e Davide Bianuccu dj set, accompagnati da effetti speciali, ballerine, mascotte e tanto altro. L'ingresso è libero.

E per coloro che non vorranno perdersi neanche un minuto, l'area food&beverage vi aspetta dalle 18!

Il ‘Jump Festival’ è nato da un incontro di quattro ‘amici al bar’ Roberto del Pasqua, fondatore dell’associazione Jump Live, Enrico Ticciati, Luca Canaj e Yazid Zenarti, fondatori della Festa della Birra Castellana ed è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale SintesiMinerva e FoodFestival e il patrocinio del Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio stampa