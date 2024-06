Formata la giunta di Montespertoli, Pd: "Grande risultato alle elezioni"

Il Partito Democratico di Montespertoli esprime grande soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti nelle recenti elezioni europee e amministrative del 2024.

Alle elezioni europee, il Pd di Montespertoli ha ottenuto un significativo 33,92% di voti, superando di gran lunga la media nazionale del Pd, che si attesta al 24,1%.

"Questo risultato testimonia l’impegno e la fiducia che i cittadini di Montespertoli ripongono nel nostro partito e nei nostri valori europeisti - dichiara Giacomo Giusti, segretario del pd cittadino -. A livello locale siamo orgogliosi del risultato del nostro sindaco, Alessio Mugnaini con uno storico 62,73% dei voti. Questo straordinario successo permette al Partito Democratico di occupare 9 dei 11 seggi del Consiglio Comunale, garantendo una solida maggioranza che ci consentirà di portare avanti con determinazione il nostro programma".

Giusti commenta con soddisfazione anche la composizione della giunta comunale: "La nuova squadra che affiancherà Alessio vede la presenza di tre assessori del Partito Democratico: Daniela Di Lorenzo, Ottavia Viti e la conferma del vicesindaco Marco Pierini. La loro competenza e dedizione saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per realizzare i progetti che abbiamo in cantiere per il bene della nostra comunità".

Infine un ringraziamento ai cittadini: "Ringraziamo i montespertolesi per la loro fiducia e il loro supporto. Il Partito democratico continuerà a lavorare con impegno e trasparenza, mettendo al centro della propria azione politica il benessere e lo sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa