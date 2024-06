Integratori alimentari non a norma, confezioni sequestrate a Livorno

Integratori alimentari non a norma trovati esposti per la vendita in un esercizio commerciale. All'esito dei controlli, sui prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno con il comando provinciale di Livorno, hanno sequestrato i prodotti e elevato una sanzione amministrativa di 2mila euro a carico del titolare dell'esercizio.

In particolare nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto prodotti preconfezionati, di varie marche e formati, muniti di etichette sprovviste delle previste diciture e indicazioni in lingua italiana. Fra questi, 21 confezioni dal valore commerciale stimato in circa 600 euro, sono state sequestrate in via cautelare, oltre alla sanzione. I controlli dei carabinieri del Nas proseguiranno su tutto il territorio provinciale, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti.