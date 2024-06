Dispersa da 2 giorni, trovata svenuta nel sentiero per la grotta

Una 22enne risultata scomparsa da sabato in Lucchesia è stata trovata quest'oggi dai vigili del fuoco. La donna si trovava a Santa Maria del Giudice, incosciente ma viva, ai margini di un sentiero che porta alla grotta di Castelmaggiore. La giovane è stata imbracata e recuperata dal personale Speleo-Alpino-Fluviale per poi essere trasferita per le cure del caso all'ospedale San Luca.

Per raggiungere questo risultato sono stati impiegati molti uomini e mezzi del Corpo Nazionale tra i quali: Squadre ordinarie da Lucca e Pisa, piloti di droni ed elicotteristi per la ricerca aerea, tre unità cinofile per la ricerca a terra e nuclei SAF (speleo alpino fluviali) per le ricerche in aree impervie, il tutto coordinato dall'unità di comando locale (UCL) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che si è avvalso anche di strumentazione specifica atta alla triangolazione dei telefoni cellulari nelle ricerche di dispersi.