Festa della Musica a Cerreto Guidi, tre location per le esibizioni

L’amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha aderito all’edizione 2024 della Festa della Musica, la grande manifestazione a carattere europeo, che si svolge in coincidenza con l’inizio dell’estate. La Festa della Musica è organizzata dalla Scuola Muzika Aps MMI Toscana che sarà presente con i suoi numerosi allievi.

Il via alle ore 18,00 in una serata che si svolgerà in tre luoghi. Ci sarà musica alla Palazzina dei Cacciatori dove si terranno esibizioni di piano e di violino, ma anche nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, destinata per l’occasione al canto.

La terza location sarà invece all’aperto, in Piazza Dante Desideri (dietro al comune), dove si concentreranno le esibizioni di chitarra, batteria, basso e band. Il risultato sarà quello di una piccola e coinvolgente maratona, nel segno della musica.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa