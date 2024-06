Nuova Biblioteca Comunale: il Comune presenta offerta irrevocabile per l’acquisto dell’area Ex Vulcania

L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’individuazione, all’interno del Piano Operativo adottato, dell’area denominata “Ex Vulcania” come sede per al realizzazione della futura nuova Biblioteca Comunale, con vincolo di esproprio, e facendo seguito alla Delibera di Consiglio 114 del 29/11/2023 che approva l'acquisizione dell'ex opificio di via Gramsci e alla determina che individua la somma di 350mila euro necessaria per l'acquisto di suddetta area, secondo quanto emerso da apposita stima, ha trasmesso in data 21/05/2024 un'offerta irrevocabile al Curatore Fallimentare incaricato dell’alienazione di tali proprietà, con relativo deposito cauzionale del 10%. I creditori non hanno depositato opposizioni e il Curatore ha espresso parere positivo riguardo a tale offerta, rimettendo pertanto al giudice l'eventuale accettazione della stessa. In caso positivo, sarà bandita, come da procedura, una nuova asta sulla base dell’ offerta irrevocabile del Comune, che resta in attesa di sviluppi.

Fonte: Ufficio Stampa