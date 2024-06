San Miniato, pedonalizzazione del centro per tre sere alla settimana: ZTL sospesa fino al 24 giugno

Da martedì 18 giugno prende il via la pedonalizzazione estiva del centro storico di San Miniato per tre sere alla settimana, fino al 14 settembre.

Martedì, venerdì e sabato, dalle 20.00 alle 24.00, sarà previsto il divieto di transito dalla Loggetta del Fondo a Piazza Grifoni (via Conti, Piazza del Popolo, via Ser Ridolfo e via IV Novembre), per permettere alle attività di sistemare i tavoli all’aperto e per consentire lo svolgimento delle iniziative culturali del ricco cartellone estivo.

Si ricorda che, fino al 24 giugno, la ZTL resta sospesa per lavori.

Fonte: Ufficio Stampa