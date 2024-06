Schiamazzi e risse, chiuso per 30 giorni negozio a Viareggio

Un negozio in via della Gronda a Viareggio è stato chiuso per 30 giorni dalle autorità a causa di disturbi all'ordine pubblico, tra cui schiamazzi e risse, che creavano disagio ai residenti, anche di notte. La chiusura è stata decisa dal questore della provincia di Lucca e notificata al titolare dell'attività commerciale Argana. Controlli da parte della polizia e dei carabinieri hanno evidenziato problemi di igiene e la presenza di lavoratori in nero. I residenti hanno accolto positivamente il provvedimento, che ha ripristinato la tranquillità nella zona. Le forze dell'ordine continueranno a intensificare i controlli per garantire maggiore sicurezza durante l'estate.