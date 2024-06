Scippa borsa dal cestino di una bici, arrestato: aveva scooter e altra borsa rubati

Alle 23 di ieri la polizia della questura di lucca è intervenuta per un furto ai danni di una giovane che, mentre si trovava in bici, è stata avvicinata da un uomo su un Honda SH iil quale le ha rubato la borsa dal cestino. Tramite la geolocalizzazione gli agenti hanno seguito il cellulare nel parcheggio dell'ospedale San Luca. Una volta sul posto è stato trovato lo scooter parcheggiato e lì vicino un uomo di origini magrebine che stava rovistando nella borsa. Per scappare si è infilato sotto un'auto parcheggiata ma poi è stato bloccato.

Addosso aveva ancora l'iPhone rubato, 40 euro e i documenti della donna. Sono stati trovati anche altri tre smartphone risultati rubati e sequestrati, oltre a un'altra borsa arancione, risultata rubata in via Diaz alle 19 circa. Anche il motorino era provento di furto a Pisa, lo scorso 11 giugno. Dopo l'arresto il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.