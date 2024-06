Scomparsa 22enne a Lucca: ritrovata incosciente

Una giovane donna di 22 anni, scomparsa da Lucca il 15 giugno, è stata ritrovata incosciente ma viva dai vigili del fuoco lungo un sentiero vicino alla grotta di Castelmaggiore, in località Santa Maria del Giudice. È stata immediatamente soccorsa e portata all'ospedale San Luca. Le ricerche hanno coinvolto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui droni, elicotteri, unità cinofile e squadre specializzate per il recupero in aree impervie. Un'unità di comando locale ha coordinato le operazioni, utilizzando anche tecniche avanzate di triangolazione dei segnali dei telefoni cellulari.