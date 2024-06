Abusi su un minore, ex sacerdote toscano condannato in primo grado a 4 anni

Il tribunale di Terni ha ritenuto colpevole di violenza sessuale su un minore - all'epoca dei fatti 17enne - un ex sacerdote di origini toscane, oggi 61enne, condannandolo a 4 anni di reclusione. La richiesta dell'accusa era di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

I fatti contestati risalirebbero agli anni fra il 2016 ed il 2020, quando l'uomo già non era più sacerdote, perché ridotto allo stato laicale dal 2004, ed il minorenne era ospite di una struttura di accoglienza nei pressi di Orvieto.

L'ex parroco, inizialmente indagato per violenza sessuale su tre minori, è stato condannato anche per sostituzione di persona, perché nonostante lo stato laicale avrebbe continuato in quegl'anni ad indossare il collarino bianco, a qualificarsi come prete e a celebrare funzioni religiose.

L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, è stato invece assolto per altri due reati contestati, prostituzione minorile e violenza sessuale. Il suo legale difensore, una volta esaminate le motivazioni della sentenza, valuterà se ricorrere in appello.