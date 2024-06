Al Lago Ulivi di Marcignana un pomeriggio di pesca riservato ai bambini

Sabato 22 Giugno 2024 il Lago Ulivi di Marcignana (Empoli) ha in programma un pomeriggio di pesca riservato ai bambini (massimo 15 anni).

Il programma prevede il ritrova alle 14, per dare il via alla pesca attorno alle 15. Alle 18, alzate le canne, cerimonia di premiazione per tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni telefonare al 347.3507233 (Alex).

Prossimo appuntamento per i bambini al Lago Ulivi sarà il 30 Agosto, per un altro pomeriggio di pesca in collaborazione con la Sagra del Bombolone delle Casenuove di Empoli.