Ballottaggi, Rete Democratica Fiorentina invita ad andare a votare

La Rete Democratica Fiorentina, nel rispetto del dettato costituzionale e nell’interesse della comunità tutta, invita le elettrici e gli elettori a recarsi ai seggi in occasione dei ballottaggi con i quali si decideranno i rappresentanti e i sindaci dei nostri territori. Il non voto nelle ultime tornate elettorali è altissimo, talvolta supera la partecipazione: è una rinuncia alla possibilità di decidere quale politica vogliamo, quali rappresentanti eleggere. Senza voto rinunciamo a dire quale strada vogliamo percorrere per risolvere i problemi individuali e collettivi, rinunciamo a un pezzo di democrazia, rinunciamo a un diritto costruito con tante lotte e conquistato nel dopoguerra con le elezioni del 1946 e poi con l'approvazione della Carta Costituzionale che ci ha dato una democrazia basata su istituzioni rappresentative e pluraliste.

Abbiamo nel cuore la nostra Costituzione antifascista che, oggi come ieri, incarna quei valori per cui si sono battuti i nostri partigiani e le nostre partigiane - democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia sociale, pace e solidarietà - e per questo il 23 e il 24 giugno andiamo tutte e tutti a votare!

RETE DEMOCRATICA FIORENTINA – ANPI Firenze, Arci Firenze, associazione dei senegalesi Firenze e circondario, Centro sociale evangelico di Firenze, CGIL Firenze, Giuristi Democratici di Firenze, Libertà e Giustizia Firenze, Rete degli studenti medi di Firenze