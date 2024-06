Gilda Diolaiuti presenta la giunta: metà nuova e metà di vecchie presenze

Volti noti e new entry nella nuova giunta della sindaca Gilda Diolaiuti. A pochi giorni di distanza dalle elezioni amministrative che l’hanno vista confermata per il terzo mandato a Pieve a Nievole, Diolaiuti è pronta ad annunciare la squadra con la quale tornerà al lavoro per il territorio e la comunità.

Erminio Maraia torna a far parte della giunta: sarà assessore all’Ambiente, Turismo, Edilizia scolastica, Manutenzione ordinaria e decoro urbano, Polizia municipale, Informatica e transizione digitale. A Maraia va anche la carica di vicesindaco.

È di nuovo assessora anche Lida Bettarini, che si occuperà di Sport, Bilancio, Finanze e tributi, Partecipate e Trasporto pubblico locale.

Prima nomina da assessori, invece, per Abel Pellegrini e Nicoletta Baldi. Pellegrini gestirà Politiche sociali, Edilizia pubblica, Ufficio casa, Pari opportunità e diritti civili. A Baldi, invece, le deleghe alla Pubblica istruzione, Cultura, Politiche giovanili e servizio civile, Programmazione e gestione di eventi e manifestazioni, Rapporti con le associazioni e il volontariato, Legalità.

La sindaca, da parte sua, continuerà ad occuparsi di: Assetto del territorio; Protezione civile; Lavori pubblici; Attrazione di fondi europei, nazionali e regionali; Personale; Informazione e partecipazione; Affari generali; Attività produttive e commercio oltre a tutte quelle non specificamente delegate agli assessori.

La nuova giunta comunale è pronta a insediarsi e a lavorare con dedizione al servizio dei cittadini. Forti di esperienze e competenze diverse, i suoi membri si impegneranno a mantenere un dialogo positivo con la comunità e a costruire un futuro sempre migliore per Pieve a Nievole. Quello presentato durante la campagna elettorale è un programma ricco e ambizioso: l’obiettivo sarà raggiungere quanti più traguardi possibili e fare sì che il Comune possa continuare a distinguersi per la qualità della vita e le opportunità offerte.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa