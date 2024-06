Livorno pronta per il Salvetti-bis: presentata la giunta

Il sindaco Luca Salvetti ha presentato questa mattina alla stampa la nuova Giunta Comunale, illustrando anche le deleghe, sue e della squadra di governo che lo accompagnerà nel mandato 2024-2029.

“Variamo questa giunta a soli 7 giorni dalla mia proclamazione a Sindaco, ha esordito il primo cittadino, sottolineando che “ questa città non poteva perdere nemmeno un giorno per continuare a fare cose belle per Livorno” .

Ed ha proseguito: “Nella composizione della Giunta, oltre all’elemento continuità c’è stata per le novità la condivisione con tutte le forze politiche e civiche che facevano parte della coalizione e che hanno messo in primo piano l’interesse della città.

Ci sono due ordini di questioni: i due assessori che escono e i due che entrano.

Simoncini e Bonciani non fanno parte della Giunta ma continueranno a lavorare con il Sindaco.

Entrano Federico Mirabelli e Michele Magnani.

Ci sono poi delle modifiche nelle deleghe per lavorare in maniera più organica. I cambiamenti riguardano soprattutto l’ambiente e i lavori pubblici, oltre al fatto che la delega al porto va direttamente al Sindaco.

Sempre più lavoreremo per tavoli intersettoriali, ci sarà una condivisione forte tra assessorati, nella convinzione che il lavoro d’equipe sia quello che ha dato i maggiori risultati nella passata legislatura.

La prossima settimana vareremo la nuova macrostruttura, che sarà fondamentale per poter lavorare con i dirigenti di riferimento e i vari assessori.

Preciso che nel mio primo mandato sono stato estremamente livornocentrico, mi sono concentrato sulla città, ma sono convinto che Livorno debba essere più presente sui tavoli regionali e nazionali perché ce lo siamo meritati con il risultato ottenuto in queste ultime elezioni e io intendo ancora di più svolgere questo lavoro a favore della città di Livorno”.

Di seguito i nomi e le deleghe.

Sindaco Luca Salvetti

Polizia Locale

Sicurezza partecipata

Protezione Civile

Sport e impianti sportivi

Porto e integrazione porto-città

Anagrafe

Comunicazione e URP

Enti e associazioni sovracomunali

Fondi Europei

Vicesindaca Libera Camici

Istruzione e politiche educative

La città dei bambini e delle bambine

Edilizia scolastica

Consigli di zona, partecipazione, decentramento

Promozione dei Quartieri

Pari Opportunità

Tutela e benessere degli animali da affezione

Andrea Raspanti

Politiche per la coesione sociale e l’integrazione sociosanitaria

Sanità e nuovo ospedale

Politiche per la casa

Terzo settore

Diritti

Viola Ferroni

Bilancio e Finanze

Personale

Società partecipate

Rapporti con il Consiglio Comunale

Demanio marittimo

Servizi cimiteriali

Giovanna Cepparello

Mobilità sostenibile

Cura dello spazio pubblico e della città

Pronto intervento SegnalaLi

Manutenzione, cura e incremento del verde in città

Gestione dei rifiuti e igiene ambientale

Accessibilità e Peba

Politiche del cibo

Federico Mirabelli

Opere e lavori pubblici

Patrimonio

Manutenzioni strutture e impianti pubblici

Politiche del Lavoro

Sviluppo economico

Attività produttive

Blue economy

Silvia Viviani

Interventi strategici pubblici

Attuazione del Piano del Verde

Coordinamento opere PNRR

Rigenerazione urbana

Politiche urbanistiche

Politiche ambientali

Edilizia Privata

Sviluppo e valorizzazione dei Quartieri

Simone Lenzi

Cultura

Biblioteche e musei

Fondazione Goldoni

Toponomastica

Relazioni internazionali

Affari legali

Michele Magnani

Formazione e Innovazione

Politiche giovanili

Servizi per l’adolescenza

Campus Livorno

Transizione digitale

Start up giovanili

Coworking e centri aggregativi

Rocco Garufo

Turismo sostenibile

Fondazione Lem

Commercio e Suap

Rilancio aree mercatali e Mercato Centrale

Amministrazione del suolo pubblico

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa