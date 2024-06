Guasto telefonico a Lucignano, Mugnaini: "In contatto diretto con due aziende"

Da una settimana la frazione di Lucignano ha i telefoni muti per un guasto telefonico. Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha dato aggiornamenti ai residenti sul punto della situazione: "TIM ha localizzato il guasto in un'area di un cantiere Enel ma Enel non li ha ancora autorizzati ad entrare in cantiere per sistemare il guasto. Come Comune di Montespertoli abbiamo messo in contatto diretto i tecnici delle due aziende sperando che possano velocizzare l'intervento. I cittadini di Lucignano che hanno segnalazioni o informazioni da dare al Comune possono scrivermi".