Pistoia Blues Festival, ChiantiBanca sponsor: sold out il concerto di Venditti

Anche quest’anno per la 43esima edizione del Pistoia Blues Festival, prevista tra il 4 ed il 13 luglio 2024, ChiantiBanca è sponsor della manifestazione. Un sodalizio che prosegue dal 2019 commentato così dai protagonisti:

Maurizio Farnesi, Direttore Generale ChiantiBanca: "Sappiamo quello che il Pistoia Blues rappresenta per la città e, più in generale, per la Toscana e conosciamo l’attenzione che ChiantiBanca ripone sul territorio pistoiese e l’importanza che riveste nelle nostre scelte strategiche. Il Pistoia Blues è valore e valorizzazione di un mondo che avvolge la città di Pistoia, lo stesso pensiero e gli stessi obiettivi che spingono ChiantiBanca a sostenere le iniziative che rappresentano eccellenze assolute, e di cui certamente il Pistoia Blues fa parte. Il nostro è un rapporto che prosegue, senza soste, ormai da anni: ciò significa che la soddisfazione è reciproca così come la voglia di proseguire un percorso comune che porterà, come ogni anno, a grandi risultati".

Giovanni Tafuro, Direttore Artistico del Pistoia Blues Festival: "E’ importante che realtà del territorio come ChiantiBanca supportino la musica e la cultura che hanno sempre più bisogno del sostegno del settore privato per poter proporre sempre programmi di qualità. In un contesto di musica live molto competitivo ogni risorsa in più è preziosa per poter allestire un festival ricco di eventi e sfumature che possano accontentare un pubblico sempre più esigente e numeroso. A margine di questo evento possiamo già annunciare che il concerto del 13 luglio di Antonello Venditti è sold out".

IL PROGRAMMA. La 43esima edizione del Pistoia Blues Festival 2024 sarà aperta dal concerto dei Calexico attesi il 4 luglio 2024 presso la Fortezza Santa Barbara (opening act Carlo Rizzolo con la sua blues band). Domenica 7 luglio sarà Tommaso Paradiso il protagonista in Piazza Duomo. Lunedì 8 luglio il festival continua con un gruppo geniale e inclassificabile come gli Elio e le Storie Tese. Sarà una serata unica quella dell’11 luglio 2024 quando sul palco di Piazza Duomo saliranno Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater con i loro rispettivi spettacoli (opening act Giulia Colzi, Deborah Mungai e Aldo Aldi). Un altro grande doppio show si terrà venerdì 12 luglio in Piazza duomo con due grandi talenti della chitarra come Matteo Mancuso e Mark Lettieri (opening act: Blues & Jetta, Low Town e Will on Earth). Il festival si chiuderà sabato 13 luglio con due eventi in contemporanea: in Piazza Duomo si terrà il grande ritorno di Antonello Venditti (data sold out), mentre al Teatro Bolognini si esibirà Devon Allman con il suo ultimo progetto (opening act: Lorenzo Del Pero).

Oltre alla 43esima edizione del Festival sul palco di Piazza Duomo si terranno anche tre altri eventi e spettacoli di richiamo nazionale. Il 5 luglio si terrà il concerto dei britannici Blue. Il 6 luglio lo spettacolo Teenage Dream. Il 10 luglio lo spettacolo di Paolo Crepet.

I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.

Foto: Gabriele Acerboni

Fonte: ChiantiBanca