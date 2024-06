Cgil Toscana compie 50 anni: evento con Landini a Montelupo

La Cgil Toscana compie 50 anni e venerdì 21 giugno si celebreranno lotte, traguardi e conquiste (con uno sguardo alle sfide e all’impegno del futuro) alla Fornace di Sammontana (via del Colle 5, Montelupo Fiorentino, Fi). Una giornata di iniziative (tra cui la presentazione della ricerca Ires Cgil sul lavoro in Toscana), in un luogo significativo che ha rappresentato una storia di lavoro e manifattura, con tanti ospiti (come Maurizio Landini ed Eugenio Giani), la premiazione dei segretari generali del passato, le performance di Gaia Nanni e l’assegnazione del premio giornalistico Nazzareno Bisogni (bandito da Cgil Toscana e Ast, col patrocinio di Odg Toscana, e rivolto a giornalisti/e under 35).

Alla Fornace sarà possibile firmare per i referendum Cgil sul lavoro e sarà allestita una mostra a pannelli, che ripercorre i 50 anni della Cgil Toscana, con i materiali dell’archivio storico, curata da Stefano Bartolini (Direttore Fondazione Valore lavoro e responsabile Centro di documentazione Cgil Toscana), col progetto grafico di Anteprima.

“50 anni rappresentano un traguardo importante, vogliamo vederlo come un punto di partenza per nuove conquiste per il lavoro, che in questi anni è stato colpito e svilito, per il progresso sociale e per uno sviluppo sostenibile della Toscana”, dice il segretario generale di Cgil Toscana Rossano Rossi.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa