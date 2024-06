Compravendite di case in Toscana, i tempi si allungano

Per vendere una casa in una grande città della Toscana servono in media 108 giorni. Il dato, elaborato dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, si riferisce al Gennaio 2024 ed è lievemente superiore ai 104 giorni rilevati nel Gennaio 2023. Per Tecnocasa l'aumento è dovuto alla maggiore trattativa messa in campo da chi deve acquistare.

Nell'hinterland delle grandi città i tempi medi di vendica si allungano a 137 giorni, mentre nei capoluoghi di provincia i tempi medi di vendita si attestano sui 131 giorni. Sotto la media Pisa (95 giorni), Firenze (99) e Pistoia (102). Sopra la media Livorno (122), Arezzo (138) e Prato (138).

Lo studio non fornisce dati per Siena, Lucca, Grosseto e Massa Carrara.

Fonte: Ufficio Stampa