Comunità del cibo e dell'agrobiodiversità, proposto progetto al Ministero per contributi

Una nuova occasione per valorizzare le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Grazie a un bando del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Regione Toscana presenterà una proposta progettuale per ottenere contributi che andranno a sostegno di attività svolte, comprese le attività di studio e descrizione delle risorse genetiche, dalle Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità

toscane.

La giunta ha appena espresso parere favorevole alla partecipazione al bando e ha autorizzato il settore competente di predisporre gli atti che si renderanno necessari per la presentazione e l’approvazione della proposta progettuale, per l’attuazione e per la sua successiva rendicontazione.

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare dichiara che la decisione è stata presa per fornire alle Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità quel supporto che meritano e che si aspettano a conferma che la Regione è pronta a fornirne appena se ne presenta l’opportunità. Perché le Comunità del cibo, come ribadisce la vicepresidente, svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo locale interpretando al meglio i principi di prossimità, accessibilità, solidarietà e salubrità custodendo il territorio, il suo paesaggio, la sua memoria , le persone che in esso scelgono di vivere oggi e le persone che, l’auspicio, vi abiteranno domani.

Fonte: Regione Toscana