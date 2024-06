Elezioni Empoli, GD: "Risultati eccezionali per i candidati"

È un grande risultato quello ottenuto dai Giovani Democratici di Empoli in questa tornata per le elezioni amministrative della città: Gianni Bagnoli e Sara Fluvi sono i candidati in Consiglio comunale più votati in assoluto, e sono andate molto bene anche le candidature di Raffaele Donati e Sofia Sostegni. Da anni la giovanile del Partito Democratico continua a dare un contributo fondamentale alla vita politica della città, e anche questa volta ha dimostrato la sua capacità di generare un alto livello di discussione politica e di proporre una nuova classe dirigente

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri quattro candidati e dell'obiettivo raggiunto-dichiara Amedeo Cantini, segretario dei GD di Empoli-. Voglio precisare che questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra e di un impegno collettivo, che dimostra quanto i Giovani Democratici siano determinati a contribuire attivamente alla vita politica della nostra città e ad avere loro rappresentanti all'interno del Consiglio comunale».

«Abbiamo voluto far sentire la voce dei giovani empolesi portando in campagna elettorale quei temi di cui la politica non si è occupata. In questi mesi abbiamo sviluppato idee e proposte per la Empoli del futuro, coinvolgendo tantissimi ragazzi e ragazze, confrontandoci con i nostri coetanei -e non solo- nelle frazioni e nei luoghi del centro come la biblioteca. Abbiamo fatto una campagna di ampio respiro, incontrando molte persone, giorno per giorno.

Temi come maggiori investimenti nella mobilità sostenibile, nell'istruzione e nella promozione di attività culturali sono per noi fondamentali per fare diventare Empoli una città più viva, inclusiva e sostenibile, a misura di tutti e tutte. Tutte queste istanze sono state accolte da Alessio, che è un giovane come noi, le ha inserite nel suo programma e come amministratore locale può rappresentare al meglio le battaglie e i sogni della nostra generazione.

Mantenere e ampliare la rete di associazioni, attività commerciali, società sportive e servizi alla persona deve essere l'obiettivo di chi si propone di governare la nostra città per far sì che nessuno rimanga indietro. Nessuno a Empoli deve sentirsi solo.

Siamo giovani, ma non ingenui. Il nostro obiettivo è lavorare insieme ad Alessio, affinché tutti e tutte possano trovare spazi adeguati per dar vita ai propri progetti e vivere bene nella nostra città. C'è una nuova generazione di amministratori pronta non solo a governare la propria comunità, ma anche e soprattutto a rappresentare i giovani e le giovani empolesi, e ora più che mai ci impegniamo a far sentire la nostra voce, in vista dell'ultima sfida del ballottaggio che si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa