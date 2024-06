Grazia Torelli nomina i componenti della Giunta comunale. Deleghe anche ai consiglieri comunali

Chianciano Terme ha la sua nuova Giunta comunale. La Sindaca Grazia Torelli ha, infatti, provveduto a firmare i decreti di nomina per i nuovi assessori, due uomini e due donne, assegnando loro le rispettive deleghe.

La nuova Giunta comunale risulta così composta: Grazia Torelli Sindaca con deleghe a personale e organizzazione uffici e servizi, polizia locale, comunicazione, promozione della Città e tutela dell’immagine, marketing territoriale, turismo e termalismo, bilancio politiche per le entrate, equità e fondi europei, legalità, trasparenza, semplificazione e innovazione, rapporti istituzionali, segreteria generale, sanità e diritto alla salute.

“Da subito operativi. Una composizione fatta di competenze che opererà per assicurare trasparenza, legalità, semplificazione amministrativa, facilità di accesso per garantire un’amministrazione più aperta e al servizio dei cittadini - sottolinea la Sindaca Grazia Torelli. - Crediamo, infatti, in un modello di governo locale che guardi all’interesse di tutta la Città, con un confronto aperto anche nella diversità delle opinioni e pensiamo che solo percorrendo questa strada sarà possibile superare la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Vogliamo una Città viva, virtuosa, solida e solidale, aperta e capace di ascoltare, rispettosa del territorio e del suo patrimonio, dei beni comuni e della salute e un’amministrazione che sia un volano di nuove opportunità economiche e di lavoro, promotrice di benessere e di crescita culturale”.

Paolo Piccinelli che assume anche la carica di vicesindaco con deleghe a urbanistica ed edilizia privata, rigenerazione e riqualificazione urbana, lavori pubblici, patrimonio, autoparco e infrastrutture, protezione civile e dissesto idrogeologico, decoro, verde pubblico e cura della città, servizi cimiteriali, viabilità, piano del traffico e parcheggi.

Graziella Giani con deleghe a riposizionamento economico, nuovi sviluppi produttivi e rapporti con gli operatori, politiche del lavoro e dell’occupazione, concessioni minerarie e tutela delle acque termali, ambiente ed economia circolare, caccia, direzione agenda 2030: transizione ecologica efficientamento e sostenibilità, Riserva naturale Pietraporciana

Alessandra Chiezzi, assessore con deleghe a economia di vicinato e commercio, agricoltura, artigianato, centro storico, politiche sociali, abitative e disabilità, cura, diritti e benessere della persona, Rapporti con associazioni ed enti del terzo settore.

Michele Micheli, assessore esterno con deleghe a Servizi educativi e scolastici, Poliiche dell’Infanzia, Politiche formative, Politiche culturali Museo e beni archeologici, gemellaggi e cooperazione internazionale, sport e tempo libero, sostegno e promozione delle società e associazioni sportive, trasporto pubblico locale.

La Sindaca Grazia Torelli provvederà, inoltre, anche ad attribuire specifiche deleghe interorganiche alle consigliere e ai consiglieri eletti. Clori Bombagli cultura della memoria, pace, equità e diversità, biblioteca e promozione culturale. Claudio Pieri società ed enti partecipati, Silver Economy, ricerca e coordinamento finanziamenti per progetti di sviluppo pubblici e privati, Ettore Vallocchia politiche giovanili, processi di partecipazione, volontariato e associazionismo. Marino Seri politiche per il benessere territoriale e grandi eventi. Piero Rubani promozione dell’attività sportivo-sociale, relazioni esterne, diritti degli animali.

Fonte: Ufficio Stampa